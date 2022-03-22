الخارجية المصرية تؤكد دعمها لجهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا، ودعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزير سامح شكري أكد خلال خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في باكستان، ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء وفي مدى زمني محدد.

وجدد وزير الخارجية المصري دعم مصر لجهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، مشيرا إلى أن بلاده تولي أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي، وأنه يتطلع أن تُسهم المنظمة في إرساء دعائم الاستقرار في الدول الإسلامية.