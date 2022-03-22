استئناف الطيران الداخلي بين غرب ليبيا وشرقها

وسط فرحة بمختلف أطياف الشعب الليبي، أعلن مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس اليوم، استئناف حركة الطيران الداخلي بين غرب البلاد وشرقها، بعد تعليقها منذ الثالث من شهر مارس (آذار) الجاري.

وسبق لحكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، اتخاذ قرار غير معلن بتعطيل حركة الخطوط الجوية بين طرابلس وبنغازي، دون تعقيب رسمي من مصلحة الطيران المدني أو مصلحة المطارات، لكن الإجراء وصف في حينها بأنه يستهدف منع وزراء ورئيس حكومة خصمه فتحي باشاغا من الانتقال إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وأعلن المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، اليوم، استئناف الرحلات الداخلية من المطار إلى مطارات بنينا وطبرق والأبرق بشرق ليبيا، وهي الخطوة التي استقبلها المواطنون بأنها «تعيد التئام شطري البلاد» خصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وبدأت شركات الطيران الليبية في إعادة جدولة رحلاتها من طرابلس إلى بنغازي وطبرق، مما يشير إلى استئناف السفر الجوي الداخلي بعد إغلاقه لأكثر من ثلاثة أسابيع ما تسبب في موجة غضب بين الليبيين.

وعبر ليبيون لوسائل إعلام محلية عن فرحتهم بعودة الطيران الداخلي، وقالوا إنهم «عانوا طويلاً خلال فترات الانقسام السياسي، ويودون إنهاء هذه المرحلة؛ التي تسببت في تشتيت العائلات بجميع أنحاء البلاد».

وسبق ووجهت انتقادات لاذعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، وسط دعوات لمطالبة النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في قرار التعليق، ودفع الأجهزة في طرابلس إلى إعادة فتح المجال الجوي.

وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا، حثت على إعادة فتح الأجواء الليبية تماشيا مع مبادرة وقف إطلاق النار لعام 2020 بين طرفي الصراع الرئيسيين؛ للسماح بالسفر دون عوائق داخل البلاد، كما دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة، داعية إلى استئناف حركة الطيران بين شرق ليبيا وغربها. ومع الساعات الأولى من بدء تطبيق القرار اليوم، رحب المجلس الرئاسي وجهات محلية عديدة بالقرار.