«المنقوش»: مستعدون لتقديم الدعم للوفد الأمريكي لنجاح مهمته في طرابلس

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، في طرابلس، وفدا من وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بيان صادر عن الوزارة نشرته منصة «حكومتنا»: “ضم الوفد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية جون باس والمبعوث الخاص والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث، وذلك لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس”.

وأضاف البيان “سلم الوفد الأمريكي إلى الوزيرة رسالة من نظيرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين”.

وثمنت المنقوش هذه الخطوة ووصفتها بـ«الإيجابية»، قائلة: “جاءت هذه الخطوة ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين في كلا البلدين، والوزارة مستعدة بشكل كامل لتقديم الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته”.