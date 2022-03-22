التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، وذلك لبحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، والأوضاع المالية في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير، كما تابع مع وزير المالية، آخر الإجراءات التي تم تنفيذها بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف المدن الليبية، واستعراض الميزانية المخصصة لها.