الزادمة يفتتح مبنى مقر رئاسة الوزراء جنوب سبها

افتتح نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة مبنى مقر ديوان رئاسة الوزراء، بجوار كلية الزراعة جنوب مدينة سبها، حيث طالب عدد من المواطنين الحكومة بالاهتمام بالملفات الخدمية وتفعيل الرحلات الدولية من وإلى مطار سبها الدولي.

وسيعقد الزادمة عددًا من الاجتماعات مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، إضافة إلى قيامه بزيارة عدد من المؤسسات والمقرات الحكومة.

وكان الزادمة قد وصل إلى مدينة سبها رفقة نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية علي القطراني وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين بالحكومة الليبية.

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أكد تسلم الحكومة، الثلاثاء، مقر رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية بعد أن تسلم قبل أيام مقر الديوان بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الترتيبات متواصلة لتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بشكل سلس وسلمي، خلال المدى القريب.

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