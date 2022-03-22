احميد حومة وزير الدفاع بحكومة الاستقرار يصدر بيانا يستعرض فيه خطة عمل الوزارة

أصدر احميد حومة، وزير الدفاع بحكومة الاستقرار، بيانا أوضح فيه خطة عمل الوزارة في تعاملها مع عدد من الملفات المحلية والدولية.

البيان أكد دعم الوزارة للجنة العسكرية 5+5 وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، داعيا جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد حومة في ذات البيان التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة وما يصدر من توجيهات عن مجلس الوزراء.

وفيما يتصل بتعاون وزارة الدفاع مع دول الجوار قال البيان إن من أهداف عمل الوزارة التعاون الإيجابي مع دول الجوار والدول الشقيقة؛ لضمان استقرار البلاد ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية.

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