القطراني: سنعمل بكل جهد على توفير الخدمات اللازمة للمواطن

حيا نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، اليوم الثلاثاء، كافة الحاضرين لمراسم استلام ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوب المتمثلين في أعضاء مجلس النواب، ونائب رئيس الوزراء سالم الزادمة والوزراء وعمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية، ومدراء الامن والمنطقة العسكرية بالمنطقة الجنوبية، وحكماء واعيان ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة.

القطراني، وفي كلمته عقب استلام الحكومة الليبية ديوان المنطقة الجنوبية، نقلتها قناتنا، قال: “ويشرفني أنا وزملائي الوزراء من المنطقة الشرقية، حضورنا اليوم وسط اهلنا بمنطقة فزان الاصالة والتراث والحكمة، فزان المصالحة الوطنية، واهل الجود والكرم”، مباركاً استلام مقرات الحكومة الليبية المتمثلة بديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف: “واننا كحكومة ليبية متحصلة على الثقة من مجلس النواب بارادة ليبية ليبية سنعمل بكل جهد على توفير الخدمات اللازمة للمواطن الليبي الكريم، وان هذه الحكومة جاءت لتمثيل كل الليبيين. لا اقصاء فيها ولا تهميش”.