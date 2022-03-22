وزارة الداخلية تبحث التعاون الأمني مع هولندا

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع مارسيلو نوقارد الملحق الأمني الإقليمي بهولندا في كل من ليبيا وتونس والجزائر ومصر فتح آفاق التعاون الأمني مع هولندا.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر جهاز المباحث الجنائية ضم رئيس جهاز المباحث الجنائية المكلف عميد محمود ضو الحوات ونائب رئيس الجهاز عميد محمد الحسناوي ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة وعميد صلاح الدين بن سليمان مع الملحق الأمني الإقليمي بهولندا في كل من ليبيا وتونس والجزائر ومصر بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأشاد المسؤول الهولندي بمستوى أداء عناصر المباحث الجنائية ومدى مواكبتهم للتطور المتسارع على مستوى العالم في مجال مكافحة الجرائم المختلفة كما أبدى استعداد بلاده لمد جسور التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة جرائم تزييف وتزوير المستندات والوثائق الرسمية والتحقيقات الجنائية والمعامل والمختبرات الجنائية والعديد من المجالات الأمنية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية وإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

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