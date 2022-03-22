المنفي يشدد على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقا وغربا وجنوبا قبل رمضان

شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقًا وغربًا وجنوبًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي ووزير المالية خُصِّص لبحث عديد الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، والأوضاع المالية في البلاد.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي تابع مع وزير المالية «آخر الإجراءات التي تم تنفيذها بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف المدن الليبية، واستعراض الميزانية المخصصة لها».