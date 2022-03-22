الزغيد: القوانين التي أصدرها البرلمان لا مجال للنقاش حولها مرة أخرى .. ولايحق لوليامز إعادة طرح ملف الانتخابات مجددًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن دور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز حاليًا لا يعطيها الحق في القيام بأي خطوات من شأنها إعادة طرح ملف الانتخابات مجددًا.

الزغيد أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الوقت الراهن لعدم قانونية الإجراء طبقا لما نص عليه التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري والذي تضمن خارطة طريق تضمنت إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن لجنة من النواب ذهبت إلى تونس للقاء المستشارة الأممية للتأكيد على أن القوانين التي أصدرها البرلمان لا مجال للنقاش حولها مرة أخرى.

وشدد عضو البرلمان على أن اللجنة لن تناقش إعداد قاعدة دستورية للانتخابات كما يشاع، خاصة أن القاعدة موجودة في خارطة الطريق المتفق عليها.

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