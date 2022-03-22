الدبيبة: الانتخابات ستسهل عمل اللجنة العسكرية المشتركة

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة دعم الانتخابات وفق المواعيد المقترحة لأنها الحل الذي سيصل بالبلاد إلى بر الأمان.

واعتبر الدبيبة الذي التقى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن المنطقة الغربية الثلاثاء في طرابلس أن الانتخابات ستُساهم في إنجاح عمل اللجنة، وتسهيل عملها مع سلطتيْن تشريعية وتنفيذية منتخبتين، وفق بيان الحكومة.

يُذكر أن اللجنة العسكرية عقدت اجتماعات مع المجلس الرئاسي والبعثة الأممية، في إطار جهود التهدئة ومنع انزلاق البلاد إلى العنف، عقب تصاعد التوتر في محيط العاصمة على خلفية النزاع الدائر بين الحكومة الليبية التي يترأسها باشاغا وحكومة الوحدة التي يرأسها الدبيبة.

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