هارب من بنغازي..تعرف على هوية الطالب الليبي في أوكرانيا الذي تعرض للتهديد بسبب شائعات دعم حفتر لروسيا

أخبارليبيا24

كشف مصدر مطلع هوية الطالب الليبي في أوكرانيا الذى ادعى أنه تعرض للتهديد عقب انتشار شائعات بأن المشير خليفة حفتر. ينوي إرسال مرتزقة للقتال في صفوف الجيش الروسي.

وأوضح المصدر أن هذا الطالب هو الهارب علي مصطفى بوعزة الملقب علي بوطاقية من سكان أرض الحراسة بنغازي.

وأكد المصدر أن بوعزة هرب برفقة أشقاءه ووالده مصطفى من مدينة بنغازي خلال العام 2014.

وذكر المصدر أن والده مصطفى. وأعمامه سليمان ومحمد. رؤوس تكفيرية ومن تنظيم أنصار الشريعة.

وأشار المصدر إلى أن والده مصطفى هرب بعد الاشتباك ضد القوات المسلحة أثناء دخول الجيش إلى بنغازي وتحديدا عقب الاشتباك بالقرب من “جزيرة الجرة” ويتواجد حاليا في مدينة الخمس.

وأفاد أن لدى علي أشقاء وهم مفتاح و سفيان. ذهبوا إلى أوكرانيا لأجل الدراسة. حيث ظهر علي في فيديو بث عن طريق قناة ليبيا الأحرار مدعيًا تعرضه للتهديد.

ولفت المصدر إلى أن عمه والقيادي في تنظيم أنصار الشريعة سليمان بوعزة مواليد 1963 والمكنى الحاج أو الحاج سليمان قيادي في محور الهواري تابع لأنصار الشريعة.

وأكد المصدر أن العم أصيب في محور الهواري بنغازي. أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة وعلى إثرها نقل للعلاج عبر البحر إلى مدينة مصراتة. ومن ثم أثناء العودة غرق في البحر بعد غرق “الجرافة” في 18 مايو 2015.

ولفت إلى أن عمه الثاني محمد قيادي في تنظيم أنصار الشريعة وقتل ضد القوات المسلحة في محور “سي منصور” بنينا بنغازي خلال أغسطس 2014.