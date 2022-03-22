الزادمة يعلن مباشرة الحكومة أعمالها ومهامها وسيطرتها على سائر المنطقة الجنوبية

أعلن نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، مباشرة الحكومة أعمالها ومهامها وسيطرتها على سائر المنطقة الجنوبية، وبدأ ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية بممارسة اختصاصاته.

الزادمة، وفي كلمته عقب استلامه مقرات الخكومية في المنطقة الجنوبية، تابعتها قناتنا، قال: “تتوج الجهود الوطنية المخلصة عبر المؤسسات السياسية الشرعية وفق الاطر القانونية المحلية والدولية، والخالية من أي تدخلات أجنبية التي اثمرت في ميلاد الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا”.

واضاف: “نحيي جميع اهلنا في الجنوب الحبيب وكافة ابناء الشعب الليبي الكريم باطلالة شهر رمضان المبارك ونبارك ونعلن لكم مباشرة الحكومة الليبية أعمالها ومهامها وسيطرتها على سائر المنطقة الجنوبية وبدأ ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية بممارسة اختصاصاته”.

وتابع: “وفي هذه المناسبة ندعو جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية الى تكاثف الجهود والمشاركة الكاملة في جميع للجميع دون اقصاء للبدء في مرحلة جديدة من المصالحة والبناء والتعمير، طالباً كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية من مجالس بلديات ومديريات أمن ودواوين وزارية من انصياع الكامل لتعليمات الحكومة الليبية، والالتزام بالتعليمات الصادرة، والتوجيهات المنظمة لحفظ الامن، وضمان سير الاعمال والخدمات للمواطنين”.