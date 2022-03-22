«الزغيد»: الليبيون يريدون أن تمارس حكومة باشاغا لعملها وسيحدث ذلك قبل رمضان

أكد إبراهيم الزغيد، عضو مجلس النواب، خلال مراسم تسليم ديوان رئاسة الوزارء بالمنطقة الجنوبية إلى الحكومة الليبية، استلام نائب رئيس حكومة الاستقرار، سالم الزادمة، لمهامه، رسالة للمجتمع الدولي وستيفاني ويليامز بأن الشعب الليبي قادر على تحديد مصيره.

وقال «الزغيد»، خلال كلمته؛ إن “الجنوب يستحق الدعم والوقوف معه، للتقليل من حجم المعاناة”.

وأردف أن “الليبيون يريدون أن تمارس هذه الحكومة لعملها، وسيحدث ذلك قبل رمضان”.

وختم عضو مجلس النواب، موضحًا أن “المدعو الدبيبة صرف نحو 95 مليار دون اعتماد ميزانية”، معقبًا أن “الجنوب يعاني الكثير من نقص البنزين والمواد الغذائية، واللوم يقع على الحكومات في السابق”.