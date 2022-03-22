البيان الختامي لاستلام حكومة باشاغا ديوان رئاسة الوزراء في الجنوب

أكد البيان الختامي لاستلام حكومة فتحي باشاغا ديوان رئاسة الوزراء في الجنوب على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي – الليبي والمعتمدة من مجلس النواب السلطة التشريعية الليبية واعتماد الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية للأساس الدستوري والتوافق وإنهاء المرحلة الانتقالية

وشدد البيان المصور الذي ألقاه نائب رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية سالم معتوق الزادمة على تكريس جهود وإمكانات الحكومة الليبية لحماية الثوابت الوطنية المتمثلة في ضمان وحدة ليبيا واستقرار واستقلال سيادتها مع العمل الحثيث على إنجاز المصالحة الاجتماعية بالجنوب الليبي تمهيدا للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة القائمة على أسس العدالة التصالحية ومبادئ الإسلام السمحة المتمثلة في التسامح والتصالح.

ولفت البيان إلى محاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله وصوره عبر المؤسسات الرقابية والضبطية وعدم التهاون مع المعتدين على أموال الشعب الليبي في الداخل والخارج وإعطاء مناطق الجنوب أهمية خاصة في ميزانيات وبرامج ومشروعات التنمية وإعادة الإعمار على أسس موضوعية وعلمية لتحقيق مستوى معيشي كريم ولائق.

وأشار البيان إلى التركيز على حماية أمن المؤسسات الحيوية والثروات الطبيعية في المنطقة الجنوبية من نفط وغاز ومياه ومعادن لأنها حق لكل الليبيين في الأجيال الحاضرة والمقبلة ودعوة دول الجوار الجنوبية للتعاون والتنسيق مع الحكومة الليبية ومؤسساتها في المنطقة الجنوبية وفق الاتفاقيات والمعاهدات والروابط التاريخية بين شعوب المنطقة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لما تلحقه من ضرر بالغ بالأمن القومي وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الأنشطة والمجموعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة الأجنبية.