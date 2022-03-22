حكومة باشاغا تتسلم مقر ديوان الوزارة في سبها

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تسلم نائب رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة، اليوم الثلاثاء، مقر ديوان رئاسة الحكومة بمدينة سبها.

ورافق نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النوب عن المنطقة الشرقية علي القطراني وعدد من الوزراء بالحكومة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا صورا لمراسم تسليم واستلام ديوان الحكومة الليبية في الجنوب.

وأصدر باشاغا، تعليمات لرؤساء المؤسسات والمصالح والشركات العامة وعمداء البلديات بمنع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

التأديبية والجنائية.