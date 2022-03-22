الأسود: إجراء الانتخابات دون معالجة الأوضاع التي حالت دونها في ديسمبر الماضي غير ممكن

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن إجراء الانتخابات دون معالجة الأوضاع التي حالت دونها في ديسمبر الماضي غير ممكن في الوقت الراهن.

الأسود وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أوضح أن البعثة الأممية تدعم المسار الذي طرحه عبد الحميد دبيبة رغم عدم واقعيته، خاصة بعد الاتفاق في وقت سابق مع الأعلى للدولة على خارطة الطريق، والتي تضمنها التعديل الدستوري الثاني عشر المتفق عليه بين البرلمان والأعلى للدولة.

وأعرب عن استغرابه موقف المستشارة الأممية والبعثة بدعم مقترح الدبيبة بدلا من دعم ما اتفق عليه في التعديل الأخر ودعم مسار توحيد الصف الوطني.

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