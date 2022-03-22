شكري يؤكد على أهمية إيجاد حل وطني سلمي في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تؤكد على أهمية إيجاد حل وطني سلمي في ليبيا، في إطار تطلعها لإرساء دعائم الاستقرار في الدول الإسلامية.

وشدد شكري، خلال كلمته أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد؛ على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

كما جدد، في كلمته، التأكيد على خروج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة من ليبيا دون استثناء، ودعم مصر لجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وكانت أعمال الدورة 48 قد انطلقت، الثلاثاء، بالتأكيد على أهمية المنظمة باعتبارها جسر تواصل بين الدول الإسلامية والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، حيث أشار وزير الخارجية الباكستاني ورئيس الاجتماع، شاه محمود قريشي، في كلمته، خلال افتتاح الدورة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي هي الصوت الجماعي لما يقرب من ملياري مسلم.

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