صنع الله يلتقي وفدا من شركة إيني الايطالية لتعزيز التعاون الثنائي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بطرابلس، لقاء مع وفد رفيع المستوى من شركة إيني الإيطالية ويتكون الوفد الإيطالي، من غويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات للموارد الطبيعية، ولوكا فينياتي مدير التنقيب والإنتاج، وأنطونيو بانزا رئيس منطقة شمال أفريقيا، وأنطونيو ماسيميليانو بالدازاري المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع طرابلس.

وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتحسين عمليات الإنتاج.

كما تم التطرق إلى مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ – هـ ) والطرق الكفيلة بإنجازه في أقرب وقت ممكن وبالصورة المثلى للمساهمة في رفع معدلات القدرة الإنتاجية ورفع الاحتياطيات الغازية، لدعم الاقتصاد الوطني.

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