المنفي يبحث مع ممثلي بلديات وحكماء بالمنطقة الغربية تطورات الأوضاع السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، ممثلي بلديات وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وأسر الشهداء والجرحى بالمنطقة الغربية، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي، فقد بحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، والخطوات التي قام بها حراك بلديات وحكماء المنطقة الغربية، الرافض للتمديد والمؤيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وأكد المنفي حيادية المجلس الرئاسي وتعامله مع كافة الأطراف السياسية، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، موضحاً أن المجلس يمثل كل الأقاليم ويمثل وحدة التراب الليبي.

من جهته، أكد الوفد استمرار دعمه لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق السلام والاستقرار من خلال المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.