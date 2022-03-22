الدبيبة يؤكد أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لمؤسسة النفط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال اعتماد الخطة التقديرية السنوية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء المالية، التخطيط، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبحضور مستشار المحافظ، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وخصص الاجتماع لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م ، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

من جانبه أكد محافظ ليبيا المركزي بأن الاهتمام بإنتاج النفط الليبي أصبح ضرورة ملحة ، مبديًا استعداد المصرف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط .

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