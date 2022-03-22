الطبلقي: الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة ستكون له نتائج إيجابية وسيدعم حكومة الاستقرار

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن البرلمان قرر تشكيل لجنة لإنجاز القاعدة الدستورية حتى لا يكون معرقلا لأي مشروع من شأنه أن ينهي الأزمة.

الطبلقي قالت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إن المشاركة بين مجلس النواب والدولة على القاعدة الدستورية ليس بجديد، بل هو أحد نتائج الاتفاق السياسي والمؤتمرات التي حدثت في عدة دول إقليمية وأوربية.

وأضافت: “الاتفاق بين المجلسين ستكون له نتائج إيجابية وسيدعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا التي من ضمن أهدافها الوصول إلى الانتخابات، خاصة أن مجلس النواب مع كل المبادرات التي تهدف إلى لملمة الوطن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية