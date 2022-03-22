واشنطن تدرس إعادة فتح سفارتها في طرابلس

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أجرى، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية، السفير جون باس، والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، زيارة إلى العاصمة طرابلس.

وتهدف الزيارة، بحسب وزارة الخارجية، لإعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.

#طرابلس | معالى وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” تلتقى اليوم الثلاثاء،وفد وزارة الخارجية الأمريكية يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير “جون باس” والمبعوث الخاص والسفير لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي “جينتري سميث” pic.twitter.com/gSX2Jqzhm6 — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) March 22, 2022

وقالت الخارجية، إن الوفد الأمريكي سلّم رسالة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش. من نظيرها الأمريكي، أنتوني بلينكن، تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضافت، أن “المنقوش ثمّنت هذه “الخطوة الإيجابية” التي جاءت ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين في كلا البلدين”.

وقالت الخارجية، إن المنقوش أعربت عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته.

وذكرت، أن الوفد الأمريكي، أكد دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.