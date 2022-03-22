المنفي لـ«وزير مالية الوحدة»: لابد من صرف مرتبات الجيش قبل رمضان

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، وذلك لبحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، والأوضاع المالية في البلاد.

وشدد، المنفي، خلال اللقاء الذي اطلعت عليه تفاصيله حصريا «الساعة24»، على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش في مختلف أنحاء البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير.

وناقش المنفي مع وزير المالية، آخر الإجراءات التي تم تنفيذها بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف المدن الليبية، واستعراض الميزانية المخصصة لها.