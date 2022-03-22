الولايات المتحدة ترسل وفدا إلى طرابلس لبحث إعادة فتح سفارتها

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زار، وفد أمريكي برئاسة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية، السفير جون باس، رفقة المبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، العاصمة طرابلس.

وقالت خارجية حكومة الوحدة، إن الزيارة تهدف لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من داخل العاصمة طرابلس.

ومنذ نحو ثمان سنوات تدير السفارة الأمريكية لدى ليبيا أعمالها من داخل تونس.

ووفقا للخارجية، فقد سلّم الوفد رسالة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، من نظيرها الأمريكي، أنتوني بلينكن، تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين.

وقالت الخارجية، إن المنقوش أعربت عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته.