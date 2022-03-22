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المركزي يرسل شحنة سيولة بقيمة 57 مليون دينار إلى غريان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى قسم إصدار غريان بقيمة 57 مليون دينار، وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية بالمدينة.

وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع مصارف البلاد، وفقا لخطته المتبعة في توزيع السيولة.

 

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قناة ليبيا

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