“الزادمة”: الحكومة الليبية باشرت مهامها وأعمالها في كامل المنطقة الجنوبية

أعلن نائب رئيس الحكومة الليبية عن الجنوب، سالم الزادمة، خلال مراسم تسليم مهام منصبه، مباشرة الحكومة الليبية لمهامها وأعمالها وسيطرتها على سائر المنطقة الجنوبية وبدء ديوان مجلس الوزارء بالمنطقة الجنوبية بممارسة اختصاصاته.

وقال «الزادمة»، خلال كلمته؛ “تُوجت جهودنا المخلصة عبر المؤسسات السياسية الشرعية وفق الأطر القانونية المحلية والدولية والخالية من أي تدخلات أجنبية والتي أثمرت ميلاد الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا”.

وأردف أنه يطلب من “كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية من مجالس بلديات ومديريات أمن وداوين وزارية بالانصياع الكامل لتعليمات الحكومة الليبية، والإلتزام بالتعليمات الصادرة والتوجيهات المنظمة لحفظ الأمن وضمان سير الأعمال والخدمات للمواطنين”.

وختم موضحًا؛ أنه يدعو “جميع الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية إلى تكاتف الجهود والمشاركة الكاملة للجميع دون إقصاء للبدء في مرحلة جديدة من المصالحة والبناء والتعمير”.