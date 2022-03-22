وزارة العمل والتأهيل تتابع ضبط العمالة الوافدة

عقدت اللجنة المعنية باستجلاب العمالة الأجنبية اجتماعا بديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا ووكيل وزارة العمل لشؤون الإستخدام ومدير إدارة الاستخدام ومدير إدارة التشغيل ومندوب عن الإدارات بالوزارة ومندوب عن مصلحة الجوازات والجنسية.

تمحور الاجتماع على وضع آلية الأذونات الخاصة بالاستخدام ووضع آلية لبحث الطلبات المحالة إلى اللجنة من مديري مكاتب الاستخدام النوعية التابعة للوزارة.

وتطرق المجتمعون أيضاً لوضع ضوابط للتفتيش عن المهن المحظورة على العمالة الأجنبية في سوق العمل، لتمكين الباحثين عن العمل من العناصر الوطنية لشغلها.

وأكدت اللجنة على وضع النماذج والعقود الخاصة بالعمالة الأجنبية، والرسوم المقررة وفق القانون موضع التنفيذ واستمرار انعقاد اللجنة بشكل دوري لإنجاز المهام المنوطة بها .

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل ما شهدته البلاد من انقسامات إدارية ناجمة عن الأزمة السياسية لسنوات قد أثرت على تنظيم العمالة الواحدة واختلاط المهاجرين غير القانونيين مع الوافدين لغرض العمل بدون أوراق رسمية ولا رقابة صحية مع حدود بدون سيطرة مع 6 دول، فيما أخفقت الحكومات المتعاقبة في تنظيم سوق العمل بالنسبة للعمالة المحلية والوافدة على حد سواء.

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