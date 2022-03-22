رئيس المجلس الرئاسي يبحث سيّر العملية التعليمية وآلية عمل وزارة التربية والتعليم

طرابلس 22 مارس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لمناقشة سيّر العملية التعليمية وآلية عمل الوزارة، والعراقيل التي تواجهها في إطار التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود، وإنجاح ملف التعليم.

واستعرض الاجتماع جهود وزارة التربية والتعليم في إنجاح العام الدراسي الحالي، وسُبل توفير كل ما تحتاجه العملية التعليمية، بما يضمن وصول الاحتياجات إلى كافة المدارس بالمراقبات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد، والعمل على تطوير العملية التعليمية، ورفع معدلات أداء المعلمين.

وأكد المنفي خلال اللقاء على ضرورة وضع آلية مناسبة لتعويض المدة الزمنية المفقودة من العام الدراسي، بسبب الإغلاق الذي فرضته إجراءات مجابهة فايروس كورونا خلال بداية هذا العام، وذلك لتعويض الطلاب على ما فقدوه من تحصيل علمي. (وال)

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