المركزي يرسل شحنة سيولة بقيمة 54 مليون دينار إلى مدينة سبها

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى قسم إصدار مدينة سبها بقيمة 54 مليون دينار، وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية بالمدينة.

وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع المصارف، وفقا لخطته المتبعة في توزيع السيولة.

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