المنفي لوزير مالية الدبيبة: لابد من صرف مرتبات الجيش قبل رمضان

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزير المالية بالحكومة منتهية الولاية، خالد المبروك، وذلك لبحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، والأوضاع المالية في البلاد.

وشدد، المنفي، على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش في مختلف أنحاء البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير.

وناقش المنفي مع وزير المالية، آخر الإجراءات التي تم تنفيذها بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف المدن الليبية، واستعراض الميزانية المخصصة لها.