وفد أمريكي يبحث مع المنقوش إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس

التقت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، وفد وزارة الخارجية الأمريكية يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير “جون باس” والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي “جينتري سميث”.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر حسابها على فيسبوك، فقد بحث اللقاء إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.

كما سلم الوفد الأمريكي رسالة إلى المنقوش من نظيرها وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين.

وثمنت المنقوش هذه الخطوة الإيجابية وأنها جاءت ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين في كلا البلدين كما أعربت عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأمريكي من أجل إنجاح مهمته.

ومن جانبه هنأ الوفد المنقوش على منحها الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2022 مؤكداً دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي في ليبيا،وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.