وفد من الخليج العربي للنفط في زيارة تفقدية لمصفاة طبرق

قام فريق إدارة الشؤون الفنية بشركة الخليج العربي للنفط، بزيارة تفقدية إلى مصفاة طبرق للاطلاع على المشاريع القائمة واحتياجاتها ومحاولة الوقوف على المشاكل وتذليل الصعاب.

وتم خلال الزيارة تفقد موقع عمل مشروع رقم س-18 وهو إعادة طلاء خطوط مكافحة الحرائق بمرسى الحريقة ومصفاة طبرق، كذلك زيارة موقع مشروع رقم ع- 71 لإعادة تأهيل الحماية المهبطية لعدد ثلاثة آبار بمرسى الحريقة والمصفاة، وأيضا زيارة مبنى المعمل الجديد بالمصفاة وهذه المشاريع جميعها تسير بشكل ممتاز وقاربت على الانتهاء.

والتقى الفريق بمدير موقع طبرق رجب السحنون، لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى الملاحظات والتوصيات بخصوص بعض الأعمال.