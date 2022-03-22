بعد فتح الأجواء.. أول رحلة تصل إلى مطار بنينا قادمة من معيتيقة

استؤنفت، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية بين غرب ليبيا وشرقها بعد توقف دام ثلاثة أسابيع بتسيير أولى الرحلات إلى مدينة بنغازي من مطار معيتيقة بطرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن مصدر بشركة «طيران العالمية» أن رحلة تابعة للشركة وصلت إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي، عند الساعة 18:30 مساءً، قادمة من مطار معيتيقة وعلى متنها 32 راكبًا.

وأضاف المصدر أن رحلة أخرى تقلع اليوم من مطار بنينا إلى مطار معيتيقة بطرابلس على تمام الساعة 19:20 مساءً وعلى متنها 25 راكبًا، مؤكدًا أن الشركة قامت بجدولة رحلاتها للأسابيع المقبلة.

– مطار معيتيقة يعلن استئناف الرحلات الداخلية

– مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد إيقاف رحلات الشركة الداخلية

– مصدر بـ«الخطوط الأفريقية» يؤكد استمرار قفل الأجواء أمام الرحلات الداخلية

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– استمرار غلق الأجواء أمام رحلات الطيران الداخلية

وتوقفت حركة الطيران الجوي بين مطاري معيتيقة بطرابلس ومطارات شرق ليبيا في 3 مارس الجاري، وطالبت عدة جهات محلية ودولية، من بينها الأمم المتحدة باستئناف الرحلات الجوية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، في بيان مقتضب، استئناف الرحلات الداخلية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطارات بنينا الدولي وطبرق والأبرق.