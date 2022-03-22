الكبير يبحث الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في ليبيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي لمجموعة ليبيا لدى الصندوق، عبر تقنية الفيديو.

وتم خلال اللقاء مناقشة العمل والشراكة مع صندوق النقد الدولي للارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في الدولة، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية، ومناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا.

وخلص اللقاء على تعزيز جهود التواصل ودعم فريق الصندوق لفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الاخرى لتقييم بعض السياسات المالية والتجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأثنى خبراء الصندوق على الدور المحوري الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية في المحافظة على الاستقرار المالي و النقدي والاستدامة المالية طيلة السنوات الماضية.