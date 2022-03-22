الزادمة يُعلن من سبها مباشرة الحكومة الليبية المكلفة من النواب مهامها في المنطقة الجنوبية

سبها 22 مارس 2022 (وال)- أعلن نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة اليوم الثلاثاء، مباشرة الحكومة أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية من خلال مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد الزادمة – في بيان من بمقر ديوان رئاسة الوزراء بسبها – التزام الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بخارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي الليبي والمعتمدة من مجلس النواب والحكومة برئاسة “فتحي باشاغا”، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا المؤسسة الدستورية والتوافق وانهاء بالمرحلة الانتقالية.

كما أكد أن الحكومة ستكرس جهودها لحماية الثوابت الوطنية المتمثلة في ضمان وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، والعمل الحثيث المصالحة الاجتماعية بالجنوب الليبي تمهيدا للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة على أسس العدالة التصالحية ومحاربة ممارسات الفساد الاداري والمالي بكل اشكاله وصوره عبر المؤسسات الرقابية والضبطية وعدم التهاون مع المعتدين على اموال الشعب الليبي في الداخل والخارج.

وتعهد الزادمة بالعمل على إعطاء مناطق الجنوب أهمية خاصة في الميزانيات وبرامج مشروعات التنمية وإعادة الإعمار لتحقيق مستوى معيشي كريم ولائق، والتركيز على حماية أمن المنشآت الحيوية والاستراتيجية والثروات الطبيعية بالمنطقة الجنوبية، ودعوة دول الجوار الجنوبية للتعاون للحد من ظاهرة الهجرة الشرعية وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المجموعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة الأجنبية، وتنفيذ الاتفاق ذات العلاقة بحماية الحدود المشتركة.

وكان رئيس الوزراء المكلف من مجلس النوب عن المنطقة الشرقية علي القطراني تسلم في 17 مارس الجاري، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأعلن تبعية المنطقة الشرقية للحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا”. (وال)

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