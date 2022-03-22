أبو زريبة: أدعو جميع وزراء حكومة الدبيبة لتسليم وزاراتهم بسلاسة

رحب وزير الداخلية، عصام أبوزريبة، اليوم الثلاثاء، بوصول نائبي رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية والجنوبية وعدد من الوزراء والنواب إلى مدينة سبها.

كما رحب وزير الداخلية بالحكومة الليبية، بحسب بيان للوزارة، باستلام نائبي رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الشرقية والجنوبية وعدد من الوزراء مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها، لتُباشر الحكومة أعمالها من المدينة.

ودعا أبو زريبة جميع الوزراء بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية للتسليم للحكومة الليبية بشكل سلس، خدمة للوطن والمواطن.