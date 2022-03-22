محلل سياسي: حكومة باشاغا تمتلك خيارين «القوة العسكرية» أو «التفاوض السلمي»

أكد خالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية، أن “باشاغا راهن على سياسة الأمر الواقع، وظنّ أنه بمجرد نيل حكومته ثقة البرلمان، سيكون المخوّل تشريعياً تغيير الحكومة، فيزيح حكومة طرابلس المدعومة دولياً بسهولة، لكن تبيّن سريعاً عدم صواب هذا الاتجاه”.

وقال «المنتصر» في تصريح لـ «فرانس برس»، إن “فرصة الحوار السياسي تظلّ ورقةً ممكنة عبر تقديم بعض «التنازلات»”، مضيفًا أن “الحكومة الجديدة تمتلك خيارين: القوة العسكرية لإزاحة حكومة الدبيبة، أو التفاوض والحوار السلمي”.

وأوضح أن “الخيار العسكري ممكن نظرياً مع دعم من بعض المجموعات المسلحة القوية في غرب ليبيا، لكن واقعيا سيوقّع استخدامه القوة على مراسم جنازة حكومته، بدخولها في صراع مسلح ربما يستمر أشهراً بل أعواماً”.