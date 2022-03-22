(بيان) اللجنة العسكرية تطالب بصرف مرتبات الجيش وتحذر من انهيار المسار العسكري

العنوان

طالب، ممثلي القيادة العامة القوات المسلحة العربية، باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة دون أي تأخير.

كما طالبوا، في بيان، بعدم تدخل السياسيين في عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وحذّر البيان، من أن استمرار قيام حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحجب وإيقاف صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة منذ ثلاثة أشهر وشهر رمضان المبارك على الأبواب، قد يترتب عليه انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار.

ولفت إلى أن هذا كله تتحمل مسؤوليته وعواقبه الحكومة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة.

ووجه ممثلي اللجنة العسكرية البيان إلى الشعب الليبي وإلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكي “يكون لهم الموقف واضح اتجاه هذه الحكومة وتصرفاتها غير المسؤولة”.

وأكد البيان، على أن القيادة العامة قامت بتقديم جميع بيانات الرقم الوطني إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي بدورها قامت بمراجعتها والتأكد من صحتها، كما تم تسوية جميع المبالغ المصروفة في السابق مع مراقبة الخدمات المالية بنغازي.