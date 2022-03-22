المفوضية تؤكد انتهاجها لبرامج تشجع المشاركة السياسية للمرأة

أكدت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، على أن تاريخ نضال المرأة الليبية من أجل نيل حقوقها حافل بالأحداث والتضحيات التي توجتها بالمشاركة السياسية، مشيرة إلى أن المفوضية تنتهج سياسات وبرامج، تهدف إلى توعية وتشجيع ودعم تمكين المرأة الليبية.

جاء ذلك خلال كلمة لها أمام البرنامج الاحتفالي والذي أقيم تحت شعار “المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة ـ بوابة الاستقرار والسلم المجتمعي للأمة الليبية”، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، حيث أشارت إلى مستوى الوعي الانتخابي للمرأة، والذي تجسد من خلال عدد النساء المسجلات في الانتخابات، والذي بلغ 1,244,855 إمرأة.

وأضافت حلب بأن المفوضية قامت بعدد من الخطوات التي تدعم المرأة الليبية في المشاركة السياسية، من خلال تأسيس الاتحاد النسائي الليبي، والذي يعد خطوة في اتجاه تمكين وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، حسب وصفها.

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