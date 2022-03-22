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وزير العدل والنائب العام يبحثان سُبل النهوض بالعدالة الجنائية في البلاد وآليات عمل جهاز الشرطة القضائية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 مارس 2022 (وال)- بحثت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن اليوم الثلاثاء، مع النائب العام الصديق الصور؛ النهوض بالعدالة الجنائية في البلاد، وآليات عمل جهاز الشرطة القضائية.
وناقش اللقاء الذي عقد بديوان وزارة العدل في طرابلس، بحضور مدير مكتب النائب العام العجيلي طيطش، سُبل العمل على تقريب التقاضي، ونقل المتهمين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى النيابات والمحاكم، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة العدل. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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