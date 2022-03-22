سالم الزادمة: يجب إيلاء الجنوب أهمية خاصة في ميزانيات التنمية وإعادة الإعمار 

أصدر نائب رئيس الحكومة الليبية عن الجنوب، سالم الزادمة، بيانًا بشأن مباشرة الحكومة الليبية أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية من خلال مقار الوزارات.

وجاء في بيان «الزادمة»، ، أنه “استشعارا من القوى الوطنية والمؤسسات السياسية الشرعية الليبية لمخاطر التدخلات الأجنبية في القرار الوطني وإدراكا منها بأهمية تحقيق مطلب ورغبة أكثر من 2.5 مليون ناخب ليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأضاف؛ “ودرءا لمخاطر إفشال العملية الانتخابية» وانطلاقا من أهمية التوافق الليبي الليبى الخالي من الوصاية والتدخلات الأجنبية والذي أفضى إلى إنجاز خارطة طريق مستندة إلى التعديل الدستوري الثاني عشر بتوافق مجلس النواب ومجلس الدولة الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022 م”.

وأردف البيان؛ “وبناء على نيل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الثقة من مجلس النواب بتاريخ 1 مارس 2022 فإننا نعلن باسم الحكومة الليبية ومن مدينة سبها بالجنوب الليبي الحبيب ما يلي”

وأشار البيان إلى أن يجب “الإلتزام بخارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي الليبي والمعتمدة من مجلس النواب السلطة التشريعية الليبية واعتماد الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق أساس دستوري توافقي وإنهاء بالمراحل الانتقالية”.

وأكمل البيان؛ مشددًا على ” تكريس جهود وامكانات الحكومة الليبية لحماية الثوابت الوطنية المتمثلة في ضمان وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها”.

وتابع؛ ويجب “العمل الحثيث على إنجاز المصالحات الاجتماعية بالجنوب الليبي تمهيدا للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة على أساس العدالة التصالحية ومبادئ الإسلام السمحة في التسامح والتصالح”.

وواصل البيان مبينًا؛ “دعم الجهود والمبادرات الوطنية التي تؤسس للوصول إلى بناء دولة مدنية ترسخ النهج الديمقراطي وتعزز التداول السلمي على السلطة”.

وأردف البيان، إلى ضرورة “تعزيز الجهود المشتركة للقوى السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يرتضيها كل الليبيين لا تتجاوز الآجال المنصوص عليها في خارطة الطريق الوطنية”.

وجاء في البيان؛ أنه يجب كذلك “محاربة ممارسات الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله وصوره عبر المؤسسات الرقابية والضبطية وعدم التهاون مع المعتدين على أموال الشعب في الداخل والخارج”.

وواصل؛ أنه من المهم “إيلاء مناطق الجنوب أهمية خاصة في ميزانيات برامج ومشروعات التنمية وإعادة الإعمار على أسس موضوعية وعلمية نظرا لتردي أوضاع البنية التحتية والافتقار للمقومات الحياتية والمعيشية الكريمة”.

وأوضح البيان أنه يجب “التركيز على حماية أمن المنشآت الحيوية والاستراتيجية والثروات الطبيعية بالمنطقة الجنوبية من النفط والغاز والمياه والمعادن لأنها حق لكل الليبيين من الأجيال الحاضرة والمستقبلية”.

وبين أن “دعوة دول الجوار الجنوبية إلي التعاون مع الحكومة الليبية ومؤسساتها بالمنطقة الجنوبية وفق الاتفاقيات والمعاهدات و الروابط التاريخية بين شعوب المنطقة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تلحقه من ضرر بالغ بالأمن القومي”.

وختم البيان موضحًا أهمية “تعزيز التنسيق مع دول الجوار الأفريقي لمكافحة الانشطة والمجموعات الارهابية والتنظيمات المسلحة الأجنبية وتنفيذ الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية الحدود”.