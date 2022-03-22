الدبيبة يتابع مع الكبير وصنع الله خطة تطوير المؤسسة النفطية

تابع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة -الثلاثاء- مع محافظ ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزراء المالية والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء، الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إضافةً لتحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

جرت هذه المناقشات خلال اجتماع عقده الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس وحضره أيضاً مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية .

وأشار الدبيبة في هذا اللقاء إلى أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال اعتماد الخطة التقديرية السنوية ، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها، فيما أكد محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير أن الاهتمام بإنتاج النفط الليبي أصبح ضرورة ملحة، مبدياً استعداد المصرف لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط .

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