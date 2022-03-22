ناقلة مليونية من ميناء الحريقة في طبرق ولم تحدد وجهتها – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24 – خاص

صرح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط أنه رست الثلاثاء الناقلة النفطية ( سيلفر وي ) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام ولم تحدد وجهتها.

وأكد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 225 ألف برميل من النفط الخام وهي الناقلة الخامسة خلال شهر مارس الجاري.

واضاف المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

في حين يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج. لوضعه الجغرافي داخل خليج محمي. من العوامل الجوية ولم تسجل. فيه اي حالات اغلاق. بسبب الاحوال الجويه منذ افتتاحه عام 1967.

وفي سياق متصل قفزت أسعار النفط 3 دولارات، اليوم الإثنين، حيث تجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل. متأثرة بتفكير. دول الاتحاد الأوروبي في الانضمام إلى الولايات المتحدة. في حظر نفطي روسي، في حين تسبب هجوم نهاية الأسبوع. على منشآت نفطية سعودية. في حدوث توترات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.44 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 111.37 دولار للبرميل ليزيد من ارتفاعها 1.2 بالمئة عن يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولار أمريكي أو 3.4 في المائة. إلى 108.24 دولارات أمريكية، لتواصل ارتفاعها بنسبة 1.7 في المائة. عن يوم الجمعة الماضي.