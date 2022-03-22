ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة: ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية قد يترتب عليه انهيار المسار العسكري

أصدر أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابعين للقيادة العامة القوات المسلحة العربية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن مستجدات الأوضاع.

اللجنة، وفي بيانها الذي تلقت قناتنا، نسخة منه، قالت: “في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة العسكرية المشترك، على المحافظة على ثبات واستمرار وقف اطلاق النار لضمان الاستقرار في البلاد وتهيئة الأجواء لإجراء، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيام اللجنة بإعادة فتح الطريق الساحلي والمساهمة في فتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية بين شرق البلاد و غربها وجنوبها إلا أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها تقوم بإغلاق المجال الجوي بين غرب البلاد وشرقها لأسباب سياسية الأمر الذي يزيد من معاناة المواطن وقيامها بحجب و إيقاف صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة منذ ثلاثة أشهر وشهر رمضان المبارك على الأبواب وهذه ليست المرة الأولى ورغم قيام القيادة العامة بتقديم جميع بيانات الرقم الوطني إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي بدورها قامت بمراجعتها والتأكد من صحتها وذلك وفق الكتاب رقم 3529.8.1.1 بتاريخ 2021/09/27 كما تم تسوية جميع المبالغ المصروفة في السابق مع مراقبة الخدمات المالية بنغازي وفق الكتاب رقم م\ح\م\ب 56/139/11 بتاريخ 2021/01/13 الأمر الذي قد يترتب عليه انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار وهذا كله تتحمل مسؤوليته وعواقبه الحكومة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة”.

اللجنة، “وجهت هذا البيان إلى الشعب الليبي و إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكي يكون لهم الموقف واضحا اتجاه هذه الحكومة وتصرفاتها غير مسؤولة”، مطالبةً بـ “صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة دون أي تأخير”، و”عدم تدخل السياسيين في عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.