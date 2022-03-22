أبو زريبة: أدعو جميع وزراء حكومة الوحدة لتسليم وزاراتهم بـ«سلاسة»

رحب وزير الداخلية بالحكومة الليبية، عصام أبوزريبة، اليوم الثلاثاء، بوصول نائبي رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الشرقية والجنوبية وعدد من الوزراء والنواب إلى مدينة سبها.

كما رحب وزير الداخلية بالحكومة الليبية، حسب بيان للوزارة، باستلام نائبي رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الشرقية والجنوبية وعدد من الوزراء مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها، لتُباشر الحكومة أعمالها من المدينة.

ودعا “أبوزريبة” جميع الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ«حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية» للتسليم للحكومة الليبية بشكل سلس، خدمة للوطن والمواطن.