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تعليم الوحدة تُوقّع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وقّع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، أمس الثلاثاء، على اِتّفاقية المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة “مفتاح الدريجي”.

وتهدف اِتّفاقية المشروع الوطني لإدماج ذوي الإعاقة إلى التعاون والشراكة بين الأطراف المُوقّعة، والمتمثلة في وزرات التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية، العمل والتأهيل، التربية والتعليم، التعليم التّقني والفنّي، الاقتصاد والتجارة، المُواصلات، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية سعياً إلى تقديم المُساعدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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