نورلاند: اصطفاف كبير حول مبادرة وليامز.. والمجتمع الدولي يدعمها

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، قائلاً: «هناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضًا هذه المبادرة، ونرغب في أن ينضم الليبيون لدعم هذه العملية، ونحن متفائلون أن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت».

كما جدد نورلاند، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية «وال»، الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل، قائلاً: «سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلًا غير آجل».

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وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبية والعالمية، قال السفير الأميركي: «هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمية مهمة في هذه الآونة»، وشدد أيضًا على ضرورة «ضمان أن يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة إلى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الآلية».