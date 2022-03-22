بعد سنوات.. القبض على حارق بيوت الصياد

تمكن رجال الأمن المنتسبون لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على أحد المطلوبين لدى النيابة العامة بتهمة الإعتداءات المتسلسلة على بيوت المواطنين.

وأوضح منشور الوزارة إن المتهم مطلوب على ذمة قضايا إضرام النار بمنازل عدد من المواطنين في بلدة الصياد بمنطقة ورشفانة بإقليم الجفارة تحت رقم قضية 48 لسنة 2018.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص، للحكم في أغرب القضايا التي تتعلق بالحرق المتعمد للبيوت، ولم يوضح منشور الوزارة أسباب إقدام المعني على هذه الاعتداءات.

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