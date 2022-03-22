نورلاند: نؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل

جدد سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل .

نورلاند وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، قال: “سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلا غير آجل”.

وأضاف قائلا: “إننا ندعم بقوة مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز الجديدة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وهناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضا هذه المبادرة، ونرغب في ان ينضم الليبيون لدعم هذه العملية، ونحن متفائلون أن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت”.

وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي، قال نورلاند: “هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمي مهم في هذه الآونة ، ومن المهم أيضا في هذا الوقت ضمان ان يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة الى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة ان تتبنى هذه الالية”.